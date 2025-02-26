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Spor

Beşiktaş, Kayserispor mesaisine başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

IHA26 Şubat 2025 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kayserispor mesaisine başladı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncularun pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda taktiksel çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 28 Şubat Cuma günü saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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