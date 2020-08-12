12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:36 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:36

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Mensah için resmen harekete geçti.

Beşiktaş yönetimi ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbul'da Bernard Mensah için bir görüşme gerçekleştirdi.

Pazarlıklarda Mensah için 2.5 milyon euro artı oyuncu takası üzerine yoğunlaşıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Kayserispor'a son teklifi ise 1.5 milyon euro kiralama bedeli artı takas olarak da Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir şeklinde olmuştu.