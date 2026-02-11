Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman, katıldığı bir etkinlikte siyah beyazlı kulübün gündemi, futbol takımı, mevcut başkan Serdal Adalı ve yönetimiyle ilgili önemli ifadelerde bulundu. İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları...

ADAYLIK KONUSU HAKKINDA AÇIKLAMA

"Aday ol diyorlar. Daha 1 senesi dolmamış, önünde 2 senesi olan bir yönetim. Ortada bir seçim mi var? Olmayan seçim için neyin adaylığı. Beşiktaş, kendi doğrusunu bulacaktır."

"Ersin'e bağırılmasını çok yanlış buluyorum. Hatalı top oynamış olabilir ama bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncuya Beşiktaşlılar bağırmamalı. Yönetim de bağrılmamalı diye söylemeli. Taraftardan korkulmaz. Taraftar korkulacak birşey değildir, hepmiz taraftarız. Başkanlar ve yöneticiler, başkanlık ve yöneticilik yapacak. Taraftarlar da taraftarlık yapacak."

"70'li senelerde Beşiktaş transfer şampiyonuydu. Yıldırım Demirören'in yönettiği Beşiktaş da transfer şampiyonuydu. Biz o işlerden bir hayır görmedik. Biz kendi yolumuzdan gittiğimiz zaman başarılı olan bir camiayız. Biz taklit eden değil taklit edilen bir camiayız."

"Serdal Adalı, hiçbir zaman arkamdan kumpas kuran bir adam olmadığını hep söyledim onun için de inşallah çok başarılı olur. Bu üslupla gidince bana da kızıyorlar. Herkesin "Masaya vur, kır" gibi bir beklentisi var. Ben her zaman kendi doğrularımı konuşurum. Benim doğrularım da bu. Her yönetimi 3-6 ayda yollamak doğru birşey değil."

"Serdal başkanı azminden dolayı takdir ediyorum. Temel atma törenine kadar inşallah gelebilirsek benden sonra ilk defa Beşiktaş'ta bir çivi çakılmış olacak. Bu 7 sene içerisinde kendi resimlerinden başka bir tane yapılan tablo bile görmedim. En çok tenkit ettiğim konu ise sosyal medyadan çok etkileniyorlar. Oraya siz sosyal medyayı yönetin diye değil doğru bildiğinizi yapın diye geliyorsunuz."

"Dikilitaş konusunda Serdal Başkanı çok başarılı buluyorum. Önemli işler yaptılar, izni çıkacak gibi bir durum var. Fakat Dikilitaş'ı Beşiktaş'ın kendisinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Şu haliyle 200 M€ gelir gelecekmiş. Kendisi yaparsa 300 M€ gelir elde eder."

"Beşiktaş bizim için bitmeyen bir aşk. Beşiktaş'ın, Türkiye'nin 3. büyüğü değil tek büyüğü olduğunu herkese gösterdiğim için gurur duyuyorum."

"Beşiktaş'a yönetici olmak zor değil, hatırlanan yönetici ve başkan olmak çok zor bir şeydir. En önemli şey popüler olmak değildir; itibarlı popüler olmaktır. Dünyanın en popüler kişilerinden biri Pablo Escobar'dır ama kokain kaçakçısıdır."

"Yaşadıklarımdan dolayı biraz sevgi yıpranması yaşıyorum ama Beşiktaşlılık başka bir şey. Burası benim yuvam."