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Spor

Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Vangelis Pavlidis için 35 milyon euro

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca siyah beyazlı ekip, Yunan futbolcuya mevcut maaşının 2 katını teklif etti. İşte detaylar...

AKŞAM17 Haziran 2026 Çarşamba 08:58 - Güncelleme:
Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Vangelis Pavlidis için 35 milyon euro
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A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Benfica yönetimine Pavlidis için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğunu iletti. Ancak siyah-beyazlıların henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtilirken, Portekiz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu 50 milyon euronun altında bir bedelle satmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın oyuncuya mevcut maaşının yaklaşık iki katını teklif ettiği iddia edildi.

Buna rağmen Pavlidis'in Benfica'dan ayrılmak için kulübüne baskı yapmayı düşünmediği ve kariyerine ilişkin kararını sezon sonunda değerlendireceği ifade edildi. Benfica'nın geçtiğimiz yaz AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Pavlidis, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Yunan santrfor, son iki sezonda 30'ar gol atarak takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.

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