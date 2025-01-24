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Spor

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynayacağı maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 16:39 - Güncelleme:
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. haftanın maç programı açıkladı.

Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 4 Şubat Ssalı günü saat 20.30'da oynanacak.

TFF'nin açıklamasının ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş – Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak

Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Kırklarelispor ile karşılaşacak.

Müsabaka, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak."

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