Beşiktaş - Kırklarelispor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. haftanın maç programı açıkladı.
Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 4 Şubat Ssalı günü saat 20.30'da oynanacak.
TFF'nin açıklamasının ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Beşiktaş – Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak
Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Kırklarelispor ile karşılaşacak.
Müsabaka, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak."