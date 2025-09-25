İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4816
  • EURO
    48,4888
  • ALTIN
    4999.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Kocaelispor mesaisine başladı
Spor

Beşiktaş, Kocaelispor mesaisine başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kocaelispor mesaisine başladı
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Basına kapalı ve yaklaşık 1 saat süren idmanda Zecorner Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı, top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçla noktaladı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına 27 Eylül Cumartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.