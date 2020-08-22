22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:43 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:43

PAOK ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına üç transferi yetiştiren Beşiktaş Yönetimi, santrfor transferi için acele etmiyor. Listede birçok isim yer alırken henüz hiçbirinin transferinde sona yaklaşılamadı.

Gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Kasımpaşa’nın yıldızı Fode Koita’ydı.

Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe’nin haberine göre; Beşiktaş, Kasımpaşa’nın kaleci Fatih Öztürk’ü Galatasaray’a, Mame Thiam’ı da Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak vermesinden sonra Koita için Kasımpaşa’nın kapısını resmen çaldı. Sergen Yalçın’ın da onay verdiği Koita’yı kendilerine verip veremeyecekleri soruldu. Hatta gerekirse bonservis ücreti de ödeyebileceklerini söylediler.

KASIMPAŞA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK CEVAP!

Kasımpaşa cephesi önce “Ne parası” derken “Koita yeni sezon planlamamızda en önemli yeri teşkil eden oyuncu. Takımdan gitmesini istemiyoruz. Bize de lazım. Yoksa parasız onu da verirdik” cevabını verir.

Bu cevabın ardından Beşiktaş için Koita defteri resmen kapandı