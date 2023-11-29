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Spor

Beşiktaş, Konferans Ligi mesaisinde

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma şansı bulunmayan siyah beyazlılar, maçtan galibiyetle ayrılıp kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyor.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konferans Ligi mesaisinde
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.

Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.

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