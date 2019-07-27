Beşiktaş, Konoplyanka için yeniden devrede

Beşiktaş yeni sezon için tranfser çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın performansını beğenmediği Jermain Lens için teklif bekleyen Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık 2 milyon 300 bin Euro kazanan Hollandalı yıldızdan kurtulmak istiyor.

Yönetim Lens'i elden çıkarırsa Konoplyanka transferini noktalamak için harekete geçecek. Siyah-Beyazlı yönetimin daha önce Schalke ile görüştüğü ortaya çıktı.

KONOPLYANKA DA ÇOK İSTİYOR

Schalke ile yapılan görüşmelerde büyük yol katedildiği ve Ukraynalı oyuncunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi. Avcı ise Konoplyanka'yı joker olarak kullanmak istiyor.

İSTEDİĞİ ÜCRET AŞAĞI ÇEKİLECEK

Schalke ile bir yıllık sözleşmesi olan Konoplyanka'nın yıllık istediği ücretin aşağı çekilmek istendiği öğrenildi. Schalke'nin uygun bir bonservis ücreti ile yıldız oyuncuyu bırakması bekleniyor.

(Takvim)