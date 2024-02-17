Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını devam ettirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanın, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Çift kale taktik maçla devam eden idmanın, duran top organizasyonlarıyla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği son antrenmanın ardından Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.