İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2024 Cumartesi / 8 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 15:32 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını devam ettirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanın, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Çift kale taktik maçla devam eden idmanın, duran top organizasyonlarıyla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği son antrenmanın ardından Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.