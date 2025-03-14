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Spor

Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı

IHA14 Mart 2025 Cuma 14:06 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Basına kapalı idman, 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Konyaspor maçı için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

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