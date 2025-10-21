İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Beşiktaş Konyaspor maçına hazır!

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını tamamladı.

21 Ekim 2025 Salı 14:33
Beşiktaş Konyaspor maçına hazır!
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

