İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,204
  • EURO
    52,8914
  • ALTIN
    6556.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda finale yükselmek için sahaya çıkacak.

IHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 20:17 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
ABONE OL

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.