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Spor

Beşiktaş, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA18 Ekim 2024 Cuma 15:28 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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