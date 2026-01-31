İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. Buna göre Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak.

IHA31 Ocak 2026 Cumartesi 12:24 - Güncelleme:
Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik olacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Müsabakada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.