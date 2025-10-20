Beşiktaş, Konyaspor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta 22 Ekim Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular ısınma koşuları sonrası taktiksel çalışmalar yaptılar.
Siyah-beyazlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi son idmanını yarın sabah yapacak ve 17.00'de özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.