Spor

Beşiktaş, Konyaspor mesaisinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor mesaisinde
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta 22 Ekim Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular ısınma koşuları sonrası taktiksel çalışmalar yaptılar.

Siyah-beyazlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi son idmanını yarın sabah yapacak ve 17.00'de özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

