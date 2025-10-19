İSTANBUL 18°C / 11°C
Beşiktaş Konyaspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

19 Ekim 2025 Pazar 14:46
Beşiktaş Konyaspor mesaisine başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçlarla tamamlandı.

