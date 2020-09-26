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Spor

Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor

Rio Ave'ye penaltılarla elenerek Avrupa defterini erken kapatan Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi. Siyah beyazlılar Süper Lig'in 3. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 11:35 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 11:35
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Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak.

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.

ABOUBAKAR'IN LİSANSI ÇIKARILDI

Siyah-beyazlı ekibin yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar'ın lisansı çıkarıldı.

Beşiktaş formasını 2016-2017 sezonunda kiralık olarak giyen Kamerunlu futbolcu, 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.

Siyah-beyazlı takımdaki son maçına 3 Haziran 2017'de ligdeki Osmanlıspor karşısında çıkan Aboubakar, yarınki mücadelede görev alması halinde bin 212 gün sonra Beşiktaş formasını tekrar giyecek.

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