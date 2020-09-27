Beşiktaş, Konyaspor'dan fark yedi!

27 Eylül 2020 Pazar 15:58 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 18:31

Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 4-1 galip ayrıldı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Shengelia (2) ve Kravets (2) attı. Beşiktaş'ın tek golü Gökhan Töre'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Tyler Boyd'un sol kanattan Konyaspor ceza sahasına doğru yaptığı ortada top doğrudan dışarı çıktı.

18. dakikada soldan Beşiktaş ceza sahasına giren Ömer Ali yerden pasını çıkardı. Topla buluşan Shengelia'nın ceza sahası ön çizgisinden şutundan top N'Sakala'ya çarparak dışarı çıktı.

19. dakikada soldan Ömer Ali'nin kullandığı kornerde, Beşiktaş kalecisi Ersin çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada hakem su molası verdi.

27. dakikada Shengelia'nın sağdan ceza Beşiktaş ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ersin çıktı ve topu kontrol etti.

28. dakikada soldan Ömer Ali'nin kullandığı kornerde, Shengelia kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

30. dakikada Konyaspor'da Marko Jevtovic, Güven Yalçın'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34. dakikada Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna Welinton ceza sahasında kafa vurmak isterken Uğur'a faul yaptı.

38. dakikada Vida'nın ayağına basarak faul yapan Konyaspor'un golcüsü Cikalleshi sarı kart gördü.

40. dakikada Hadziahmetovic'e faul yapan Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal sarı kart gördü.

41. dakikada Ömer Ali'nin soldan kullandığı kornerde, Uğur Demirok ön direkte kafayı vurdu ancak top auta çıktı.

42. dakikada Mensah'ın Konyaspor ceza yayından sert şutunda top, takım arkadaşı Ljajic'e çarparak dışarı çıktı.

45. dakikada hakem ilk yarının sonuna en az 2 dakika ekledi.

İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI

Karşılaşmada 2. yarı başladı...

46. dakikada Beşiktaş'ta Atakan Üner oyundan çıktı, Vincent Aboubakar oyuna girdi.

48. dakikada Aboubakar'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Adem Ljajic, topu filelere gönderdi ancak hakem, Ljajic için ofsayt bayrağını kaldırdı.

50. dakikada Konyaspor'da Cikalleshi'nin yerine Kravets oyuna girdi.

55. dakikada Mensah'ı arkadan çeken Shengelia sarı kart gördü.

56. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına atılan uzun topa Shengelia hareketlendi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Shengelia'nın yerden pasında, Kravets kale sahası ön çizgisi üzerinde topa vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

60. dakikada Milosevic, Beşiktaş ceza sahasına girerken Dorukhan tarafından düşürüldü. Hakem, Dorukhan'a sarı kart gösterdi.

61. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

67. dakikada Konyaspor'da Milosevic'in yerine Miya oyuna girdi.

68. dakikada Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine Larin oyuna girdi.

70. dakikada soldan Konyaspor ceza sahasına yapılan ortada Aboubakar topa gelişine vurdu ancak kaleci Sehic güçlükle topu kornere çeldi.

74. dakikada Konyaspor savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Aboubakar topua ağlara gönderdi ancak gol ofsayt kararı ile iptal edildi.

77. dakikada N'Sakala sarı kart gördü.

78. dakikada Vida'nın hatalı pasıyla ceza yayında topla buluşan Kravets'in pasında Shengelia'nın şutu ağları havalandırdı. 3-0

79. dakikada Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün yerine Oğuzhan Özyakup oyuna girdi.

79. dakikada Beşiktaş'ta Tyler Boyd'un yerine Ajdin Hasic oyuna girdi.

81. dakikada Vida'nın ceza sahasında Miya'ya yaptığı faulün ardından maçın hakemi Konyaspor lehine penaltı kararı verdi.



83. dakikada Kravets'in penaltıdan attığı golle Konyaspor farkı 4'e çıkardı. 4-0

87. dakikada Konyaspor'da Adil, Oğuz ve Musa oyuna girdi; Ömer Ali, Shengelia ve Hadziahmetovic oyundan çıktı.

90. dakikada hakem maçın sonuna en az 4 dakika ekledi.

90+1'de Beşiktaş Gökhan Töre'nin attığı golle farkı 3'e indirdi. 4-1

90+3'te Konyaspor'da Miya sarı kart gördü.

Karşılaşma Konyaspor'un 4-1 galibiyetiyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. 86 Musa Çağıran), Ömer Ali Şahiner (Dk. 86 Oğuz Kağan Güçtekin), Milosevic (Dk. 66 Miya), Shengelia (Dk. 86 Adil Demirbağ), Cikalleshi (Dk. 50 Kravets)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan Toköz (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Mensah, Atakan Üner (Dk. 46 Aboubakar), Ljajic (Dk. 68 Larin), Boyd (Dk. 79 Hasic), Güven Yalçın (Dk. 61 Gökhan Töre)

Goller: Dk. 28 ve 78 Shengelia, Dk. 63 ve 84 (Penaltıdan) Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+2 Gökhan Töre (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Jevtovic, Dk. 38 Cikalleshi, Dk. 55 Shengelia, Dk. 90+3 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 40 Necip Uysal, Dk. 61 Dorukhan Toköz, Dk. 77 N'Sakala, Dk. 81 Vida (Beşiktaş)

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Rio Ave mücadelesinin ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Portekiz temsilcisi Rio Ave ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşmasının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Yalçın, Rio Ave maçının 11'inde yer alan kaleci Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Lens'in yerine İttifak Holding Konyaspor karşısında Ersin Destanoğlu, Vida, N'Sakala, Mensah ve Atakan Üner'e şans verdi.

Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Mensah, Atakan Üner, Adem Ljajic, Boyd ve Güven Yalçın 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkmayan Josef De Souza kadroya dahil edilmedi.

Sergen Yalçın, dün lisansı çıkarılan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a yedek kulübesinde yer verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında siyah-beyazlı ekibin başında yer alamamıştı. Sergen Yalçın, yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıkması ve 14 günlük karantina süresinin bitmesinin ardından yeniden takımının başına geçti.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 2. haftasındaki Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Kartal, Farouk Miya ve Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin Anicic'in yerine kadroda Abdülkerim Bardakcı ve Milosevic'e yer verdi.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia ve Cikalleshi 11'iyle başladı.

Ev sahibi ekipte antrenmanda sakatlanan Alper Uludağ, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan, yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Oğuz Kağan Güçtekin, Samuel Eduok ve Artem Kravets, yedek kulübesinde yer aldı.