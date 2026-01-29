İSTANBUL 16°C / 11°C
  • Beşiktaş, Kristjan Asllani transferinde sona yaklaştı
Spor

Beşiktaş, Kristjan Asllani transferinde sona yaklaştı

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip, kiralık olarak Torino forması giyen Kristjan Asllani transferinde sona yaklaştı. Beşiktaş'ın Arnavut futbolcu ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Beşiktaş, orta saha transferi için Kristjan Asllani dosyasında sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Inter ve Torino ile resmi görüşmelerini sürdürüyor.

Kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ın, Arnavut futbolcu ile sözleşme imzalaması planlanıyor.

BEŞİKTAŞ KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEYECEK

Transfer detaylarına göre Beşiktaş, Asllani için kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunması bekleniyor.

INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.

