Beşiktaş Kulübü 123. yaşını kutluyor

Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde, 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu.

Kurucuları arasında Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket ve Kadızade Nazım Nazif (Ander) gibi isimlerin bulunduğu kulübün adı, daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.

Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey'in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü olarak tarihe geçti.

123 YILDA 37 BAŞKAN GÖREV ALDI

Beşiktaş Kulübü tarihinde 37 başkan görev yaptı.

1903-1908 yıllarında görev yapan Mehmet Şamil kulübün ilk başkanı olurken, 11 Mayıs 2025'teki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez seçilen Serdal Adalı, halen bu görevi yürütüyor.

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe adını yazdırdı.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yıllarında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946'da Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yıllarında da Başbakan Adnan Menderes "Fahri Başkan" oldu.

15 BRANŞTA FAALİYET GÖSTERİYOR

Beşiktaş Kulübü, şu anda 15 branşta faaliyet gösteriyor.

Siyah-beyazlı kulüp; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, bedensel engelliler, boks, e-spor, güreş, cimnastik, kick boks, kürek, masa tenisi, satranç ve tekvando branşlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

FUTBOLDAKİ BAŞARILAR

Beşiktaş Kulübü, futbol branşında önemli başarılara imza attı.

Futbolda toplam 16 kez lig şampiyonluğu kazanan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.

Beşiktaş ayrıca 11 kez Türkiye Kupası, 10 kez Cumhurbaşkanlığı/TFF Süper Kupa ve 6 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli birkaç rekora imza attı.

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği organizasyonda grubunu 14 puanla tamamlayarak bu aşamada en fazla puan elde eden Türk takımı oldu. Siyah-beyazlı ekip, gruptan namağlup ve lider olarak üst tura çıkan ilk Türk takımı olma başarısı da gösterdi.

REKORLARIYLA SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

Beşiktaş, 68. sezonunu geçiren Süper Lig tarihinde birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlılar, en uzun süre yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilmesiyle sona erdi.



NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON

Süper Lig'in daha önce oynanan 67 sezonluk tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatırken, bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.



EN FARKLI GALİBİYET REKORU

Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet rekoru Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u 15 Ekim 1989'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.



DERBİ "KRALI"

Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşılan 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı da her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçını kazandı.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.



SEYİRCİ REKORU

Lig tarihinde seyirci rekoru Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonu 5. haftasında Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

FUTBOLDA YENİDEN YAPILANMANIN PEŞİNDE

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda yaşayan Beşiktaş, o dönemden bu yana eski günlerinden uzak bir grafik sergiliyor.

Ligde bu sezonun başında teknik direktör değişikliği yaşayan siyah-beyazlılar, son şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın ile yeniden yapılanma çalışmasını sürdürüyor.

Süper Lig'de 13 maçtır mağlup olmayan Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgiyle 46 puan topladı ve 4. sırada yer aldı.

Avrupa kupalarına bu sezon başında erken bir şekilde veda eden siyah-beyazlılar, ligde eski günlerine dönüşün sinyallerini veriyor.

Beşiktaş, ligin 25. haftasında konuk edeceği Galatasaray'ı derbide yenerek puan farkını tek hanelere düşürmeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ İSİMLER YETİŞTİRDİ

Hakkı Yeten, Şeref Bey ve Süleyman Seba gibi efsane isimlerle Türk sporuna damgasını vurmuş Beşiktaş, Türk futboluna önemli isimler kazandırdı.

Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlı ekipte Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar, takımın efsaneleri arasında yer aldı. Söz konusu dönemde ayrıca Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi kulüple bütünleşmiş isimlerle siyah-beyazlı takım, büyük başarılara imza attı.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen ve kulübün efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın ise teknik direktör olarak görev yaptığı 2020-2021'de camiaya iki kupa sevinci yaşattı.

Geçmiş yıllarda altyapısıyla öne çıkan siyah-beyazlı kulüp, son dönemde Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan gibi birçok genç futbolcuyu da Türk futboluna kazandırdı.

BASKETBOLDA İKİ ŞAMPİYONLUK

Siyah-beyazlı kulüp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi adıyla organize edilen ligde 2 kez şampiyonluk yaşadı.

1974-1975 sezonunda ligde ilk şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, 2011-2012'de bir kez daha aynı başarıyı gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, ikinci kez ligde şampiyon olduğu 2011-2012'de ayrıca FIBA EuroChallenge Kupası'nı da alarak bir başka önemli başarıya imza attı. Beşiktaş, söz konusu sezonda Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Şu an görevde bulunan başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, son yıllarda küllerinden yeniden doğsa da bu başarısını kupayla taçlandıramadı.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde ve BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonluk kovalayan siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise ikincilikle yetindi.

KADIN BASKETBOL TAKIMI, LİGDE 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Siyah-beyazlı kulübün kadın basketbol takımı, Basketbol Süper Ligi'nde 3 kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda London Lions'a kaybetti ve ikinci olarak organizasyonu tamamladı.

FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024'te ise İngiliz ekibi London Lions organizasyondan çekilme kararı aldığı için siyah-beyazlılar, final oynama hakkı kazandı. İki Türk takımı karşı karşıya getiren finalde siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Opet'e mağlup olarak ikinci oldu.

HENTBOLDA 18 ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig'de en çok şampiyon olan takım olarak tarihi başarılara imza attı.

Siyah-beyazlı kulüp, son 21 sezonda 16 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Beşiktaş, toplamda ise 18 kez şampiyonluğa ulaştı.

2019-2020 sezonunda ise Kovid-19 pandemisi nedeniyle sezon tamamlanmadı.

Bu sezonun da en büyük şampiyonluk favorisi olan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 20 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderliğini sürdürüyor.

KADIN FUTBOL TAKIMI

Kadın futbolunda da öncü olan siyah-beyazlılar, bu sezon 20 haftası geride kalan Süper Lig'de 6. sırada bulunuyor.

Zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, bu sezon ligde istikrar yakalayamadı ve 12 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

- Kadın voleybol takımı

Son yıllarda voleybolda çıkış arayan Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele ediyor.

Bu sezon zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlı kadın takımı, 9. basamakta bulunuyor.