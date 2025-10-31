İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Beşiktaş Kulübü: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu

Süper Lig devi Beşiktaş'tan, futbolda bahis soruşturması kapsamında bir açıklama yapıldı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulduğu ifade edildi.

31 Ekim 2025 Cuma 21:37
Beşiktaş Kulübü: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu
Süper Lig devi Beşiktaş'tan, futbolda bahis soruşturması kapsamında bir açıklama yapıldı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulduğu ifade edildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur.

Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

