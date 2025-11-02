Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı. Toplantıya başkanlık yapması için Affan Keçeci seçildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Genel kurul toplantısının gündeminde 01.06.2024-29.12.2024, 29.12.2024-11.05.2025, 11.05.2025-31.05.2025 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun, idari ve mali yönden ibrasının oya sunulması ve 01.06.2025-31.05.2026 mali yılı konsolide bütçesinin okunarak oya sunulması yer alıyor.

Öte yandan toplantıda Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat hakkında verilen 1 yıl süreli kongre üyeliğinden geçici çıkarma disiplin yaptırımı görüşülerek genel kurul üyelerinin oyuna sunulacak.