Beşiktaş kupa hedefini sürdürdü

Tribünlerde G.Saray aleyhine tezahüratlar yapıldı.

Salih Uçan, bu sezon 4. kez gol sevinci yaşadı.

Konyaspor'un 45+3'teki golü ofsayta takıldı.

Beşiktaş, 11. kez Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor

SANTOS: GALİBİYETİ HAK ETTİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, galibiyeti hak ettiklerini belirterek pazar günü oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili konuştu: "Çok önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı fi nale yükseldik. Önemli olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Finale ulaşmak ve kupaya ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü maçı da zor bir yarı fi nal olacak ama gücümüzü biliyoruz. Bugün iyiydik. Adil bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim, hak ettik. Ben G.Saray maçını sabah düşünmeye başlayacağım. Derbiler çok önemli, o maçta da güzel bir maç olacak. Salih'in yorgunluğu vardı, orta sahayı güçlü tutmak adına çıkardım."

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Beşiktaş, oynadığı son 4 resmi maçta kalesini gole kapattı. Kartal son olarak 8 Şubat'ta Türkiye Kupası son 16 turunda Antalya'dan gol yemişti.