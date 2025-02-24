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Spor

Beşiktaş, kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını tamamladı ve müsabaka saatini beklemeye başladı.

IHA24 Şubat 2025 Pazartesi 16:49 - Güncelleme:
Beşiktaş, kupa maçına hazır
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya'da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında yarın saat 15.00'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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