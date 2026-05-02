Beşiktaş, kupa mesaisine başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Gaziantep FK müsabakasında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların 5'e 2 top kapmayla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.