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Spor

Beşiktaş Kupa Voley'de çeyrek final biletini kaptı

Kupa Voley 3. Grup müsabakalarında mücadele eden Beşiktaş rakibi Aras Kargo'yu 3-2'lik skorla mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

22 Eylül 2024 Pazar 16:41 - Güncelleme:
Beşiktaş Kupa Voley'de çeyrek final biletini kaptı
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Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş, Aras Kargo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güresen, Hümay Fırıncıoğlu, Alara Altundağ, Merve Tanıl, Derya Güç, Begüm Kaçmaz, Merve Nezir)

Aras Kargo: Bianka, Ecesu Söner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Berre İnce, Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Berre İnce, Yuliia, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-9, 22-25, 15-25, 25-21, 15-11

Süre: 125 dakika (20, 27, 31, 29, 18 )

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