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Spor

Beşiktaş Kupa Voley'e galibiyetle başladı

AXA Sigorta Kupa Voley ilk gün müsabakasında 3. Grup'ta yer alan Beşiktaş rakibi Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0'lık skorla mağlup ederek galibiyetle başladı.

20 Eylül 2024 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Beşiktaş Kupa Voley'e galibiyetle başladı
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Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ilk gün 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Elina, Ergül Avcı, Yaasmeen, White, Hande Korkut, Lila Şengün (Derya Çayırgan, Dilara Yeşil, Julia, Burcu Yönder, Ndiaye, Zeynep Sena Usta)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Emily (Gizem Güresen, Alara Altundağ, Merve Tanıl, Derya Güç, Beğüm Kaçmaz, Merve Nezir)

Setler: 19-25, 17-25, 15-25

Süre: 77 dakika (28, 25, 24)

  • beşiktaş
  • kupa voley
  • Keçiören Belediyesi Sigorta Shop

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