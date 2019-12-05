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Beşiktaş kupada 24 Erzincanspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 24 Erzincanspor ile karşılaşacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında 24 Erzincanspor'u konuk edecek.
 
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek isim ise Bahattin Şimşek olacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşma ile ilgili tüm detayları Sporx.com'dan takip edebilirsiniz.
 
Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak.
 
Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.
 
Beşiktaş geçen sezon kupadan men edilmişti
 
Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.
 
TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Lens, Oğuzhan, Elneny, Ljajiç, Güven, Umut
 
Erzincanspor: Ersel, Enes, Hüseyin, Tugay, Abdurrahman, Ayhan, Kerem, Erdi, Uğurcan, Mümin, Ali
 

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