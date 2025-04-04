Ole, Ersin ve Talha dışında aynı kadro ve sistemle çıktı. Beşiktaş'tan Muçi-Masuaku rakipten Juan direğe takıldı. Emirhan- Chamberlain 2. yarı saha ortasında tartıştı.

Solskjaer, G.Saray derbisinde olduğu gibi, bu maça da forvetsiz çıktı. Kartal, ilk 15 dakikada rakibini baskıya aldı. Muçi, 3'te direği, 14'te de kaleci Arda'yı geçemedi. Göztepe, 20'de kaptığı topla hızlı çıktı, Romulo'nun volesi kaleyi bulmadı. 30'da Muçi, Rafa'nın tek pasında enfes vurarak skoru 1-0 yaptı. İlk yarının seyrini, 35'te Juan'ı birebir pozisyonda düşürerek kızaran Tayyip Talha değiştirdi. Kazanılan serbest vuruşta Romulo, şık bir golle durumu 1-1'e getirdi. İkinci yarıda konuk ekip, 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı üstün oynadı. Hücumcularıyla Siyah-Beyazlılar'ın kalesine art arda şutlar çekti. Kara Kartal, oyun kurulumunda çok zorlandı. Göztepe, 77'de Masuaku'nun eline top çarpması sonucunda penaltı kazandı. Romulo önce penaltıdan 2. golünü, sonra da 81'de 3. golünü atarak hat-trick yaptı. Emersonn'un 90+7'deki golü VAR'dan döndü. Beşiktaş kupaya çeyrek finalde veda etti.