  Beşiktaş kupada yarı final peşinde! Rakip Alanyaspor, işte muhtemel 11'ler...
Spor

Beşiktaş kupada yarı final peşinde! Rakip Alanyaspor, işte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, müsabakada forma giyemeyecek. İşte muhtemel 11'ler...

AA23 Nisan 2026 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek. Karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.

Beşiktaş, Alanyaspor'u elemesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cengiz, Olaitan, Orkun, Toure, Oh

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Ui-jo, Güven

TEK EKSİK KARTAL KAYRA

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

KUPADA İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

Çeyrek finalde karşılaşacak taraflar, yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

KUPA BAŞARILARI

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı.

Akdeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Alanyaspor, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise ilk kez bu başarının peşinde.

