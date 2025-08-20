İSTANBUL 28°C / 18°C
Spor

Beşiktaş, Lausanne maçı kamp kadrosunu duyurdu

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne-Sport ile karşılaşacak Beşiktaş maçın kamp kadrosunu duyurdu. İşte detaylar...

20 Ağustos 2025 Çarşamba 10:35
Beşiktaş, Lausanne maçı kamp kadrosunu duyurdu
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanan ikas Eyüpspor maçının ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Muçi kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlıların Lausanne maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva.

Beşiktaş, bugün saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'ye gidecek.

