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Beşiktaş, Leicester City'den ayrılan Shinji Okazaki'yi gündemine aldı

Leicester City ile yollarını ayıran Shinji Okazaki, Fox Sports Asia'ya 'Avrupa'da oynamak istiyorum' dedi, Beşiktaş hemen harekete geçti.

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Beşiktaş'ın transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Shinji Okazaki iddiası ortaya atıldı. Leicester City ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte Avrupa'da yeni kulüp aradıklarını açıkladı.

Fox Sports Asia'ya konuşan Okazaki, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Shinji Kagawa'nın ayrılığından sonra Beşiktaş'ın listesine girdiği iddia edilen Shinji Okazaki, yeni adresinin yaz döneminde belli olacağını söyledi.

Okazaki, "Şu anda yeni bir kulüp arıyorum. Taylandlılarla iyi bir ilişkim var. Eğer bir fırsat varsa, gelecekte Tayland liginde oynamak isterim. Ancak şu anda Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. Leicester'daki rolüm kesinlikle golcü değildi. Orta saha oyuncuydum. Ancak ben diğer yıldız isimlerin yeteneklerine baktığımda orta saha oyuncusu olmadığımı hissediyorum." dedi.

FORVETTE OYNAMAK İSTİYORUM

İngiltere'den ayrılığı resmen ilan eden Japon futbolcu Okazaki, "Leicester'den ayrılmaya karar verdim. Önümüzdeki sezon forvet olarak oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Japonya Milli Takımı ile bugüne kadar 116 milli maça çıkan Shinji Okazaki, 56 kez gol sevinci yaşadı.

33 yaşındaki futbolcu kariyerinde Stuttgart, Mainz ve Leicester City formaları giydi. Shinji Okazaki bu sezon forma şansı bulduğu 26 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

(Fotomaç)

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