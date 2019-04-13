Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e çelme

Spor Toto Süper Lig’de sonucu merakla beklenen karşılaşmanın kazananı Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park’taki mücadelesi Medipol Başakşehir’i 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri Atiba ve Burak Yılmaz kaydetti.

Medipol Başakşehir’in tek sayısı ise Robinho’dan geldi.

Beşiktaş, bu galibiyetle ligdeki puanını 53’e yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray ile puanını eşitledi. Medipol Başakşehir ise 61 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig’de gelecek hafta Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Medipol Başakşehir ise Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

1- Medipol Başakşehir (61)

2- Galatasaray (55) (Bir maçı eksik)

3- Beşiktaş (53)

4- Trabzonspor (49)

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI

Sivasspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D), Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa

BAŞAKŞEHİR’İN KALAN MAÇLARI

Rizespor, Göztepe, Sivasspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D), Alanyaspor