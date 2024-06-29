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Spor

Beşiktaş, Lizbon'a adeta kamp kurdu! Kartal'ın yeni golcüsü de Benfica'dan

Son olarak Benfica forması giyen Rafa Silva'yı renklerine bağlayan ve Portekiz ekibinin bir diğer yıldızı Angel Di Maria'yı gündemine alan Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlıların, Benfica'nın golcü oyuncusu Arthur Cabral için harekete geçtiği belirtildi.

29 Haziran 2024 Cumartesi 12:12 - Güncelleme:
Beşiktaş, Lizbon'a adeta kamp kurdu! Kartal'ın yeni golcüsü de Benfica'dan
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Beşiktaş, Rafa Silva ve Angel Di Maria'dan sonra bir başka Benficalı için daha harekete geçti.

Record'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'nın Brezilyalı forveti Arthur Cabral için harekete geçti. Cabral'in Beşiktaş'ın forvet listesinde üst sıralarda yer aldığı ve anlaşma şartları için Benfica ile harekete geçtiği belirtildi.

Haberin detayında, Arthur Cabral transferi için Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışta olduğu kaydedildi.

BENFICA, 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

Benfica'nın 2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü, geçen yıl Portekiz ekibi için çıktığı 43 maçta 11 gol atıp 3 asist yaptı.

Cabral, kariyerinde daha önce Palmeiras, Basel ve Fiorentina formaları giymişti.

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