  Beşiktaş Lorenzo Pellegrini'yi gözüne kestirdi!
Spor

Beşiktaş Lorenzo Pellegrini'yi gözüne kestirdi!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği baş döndürmeye devam ediyor. Abraham, Orkun Kökçü ve Ndidi gibi yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılar, gözünü İtalya'ya çevirdi. Kara Kartal, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına 9 sezondur Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini için harekete geçti.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:11
Beşiktaş Lorenzo Pellegrini'yi gözüne kestirdi!
Transfer sezonunun hızlı ismi Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Kadrosunu Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi gibi önemli oyuncularla güçlendiren siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonunu geliştirmek adına gözünü İtalya'ya çevirdi.

GÜNDEM PELLEGRINI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, 9 sezondur Roma forması giyen İtalyan oyuncu Lorenzo Pellegrini'yi transfer listesine ekledi.

SOLSKJAER ÇOK BEĞENDİ

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer', Lorenzo Pellegrini'nin transferini çok istiyor. Norveçli çalıştırıcının raporu doğrultusunda, Serdal Adalı yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞME

İtalyan futbolcunun Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçen sezon 34 maça çıkan Pellegrini, 3 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.

Popüler Haberler
