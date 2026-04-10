İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6579
  • EURO
    52,4089
  • ALTIN
    6835.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş, Lucescu'yu pankartla andı

Beşiktaş, hayatını kaybeden eski teknik direktörü Mircea Lucescu'yu Antalyaspor maçı öncesinde anlamlı bir pankartla andı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise Lucescu'nun hem kulüp hem de kendi kariyeri için önemli bir isim olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 19:42 - Güncelleme:
Beşiktaş, Lucescu'yu pankartla andı
ABONE OL

Beşiktaş, hayatını kaybeden eski teknik direktörü Mircea Lucescu için anlamlı bir hamleye imza attı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Antalyaspor maçı öncesinde ısınma bölümüne Mircea Lucescu anısına "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu..." yazılı pankartla çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta şampiyon olduk. Çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz, çok iyi bir insandı. Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Futbol dünyası çok önemli bir insanı kaybetti. Çok iyi bir insandı. Bana çok sahip çıktı, baba gibi davrandı. Önemli bir değeri kaybettik. Hayat bir yerde bitiyor, herkes için bitecek." dedi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.