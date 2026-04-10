Beşiktaş, Lucescu'yu pankartla andı

Beşiktaş, hayatını kaybeden eski teknik direktörü Mircea Lucescu için anlamlı bir hamleye imza attı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Antalyaspor maçı öncesinde ısınma bölümüne Mircea Lucescu anısına "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu..." yazılı pankartla çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta şampiyon olduk. Çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz, çok iyi bir insandı. Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Futbol dünyası çok önemli bir insanı kaybetti. Çok iyi bir insandı. Bana çok sahip çıktı, baba gibi davrandı. Önemli bir değeri kaybettik. Hayat bir yerde bitiyor, herkes için bitecek." dedi.