Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco transferini bitiriyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Lyanco transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Southamton ile anlaşmaya vardı. Haberde Lyanco'nun, çarşamba günü Türkiye'ye gidip Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

30 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

LYANCO KİMDİR?

Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.