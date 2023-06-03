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Spor

Beşiktaş maç bittikten sonra penaltı kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından penaltı kazandı.

3 Haziran 2023 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Beşiktaş maç bittikten sonra penaltı kazandı!
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş maçında inanılmaz bir olay yaşandı. Beşiktaş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından penaltı kazandı.

Süper Lig'in 37. haftasındaki Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasında inanılmaz bir olay yaşandı.

Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldı ancak sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı vuruşu kazandı. Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten hakem Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi.

40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada penaltıdan attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.

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