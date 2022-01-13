İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2022 Perşembe / 10 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6332
  • EURO
    15,6605
  • ALTIN
    797.822
  • BIST100
    2074.36
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş maçı öncesi 9 koronavirüs vakası!
Spor

Beşiktaş maçı öncesi 9 koronavirüs vakası!

Gaziantep FK, yarın karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesinde gerçekleştirilen PCR testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin sonucunun pozitif olduğunu açıklandı.

IHA13 Ocak 2022 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:02
ABONE OL

Süper Ligin 21. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep Futbol Kulübü'nde 7 futbolcunun korona virüs test sonucu pozitif çıktı. 1 antrenör ve 1 personelin de test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Gaziantep ekibinde ayrıca geçtiğimiz hafta pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'ünün testlerinin de negatife döndüğü duyuruldu.

POZİTİF VAKA 11'E YÜKSELDİ

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pozitif vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklayarak, "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.