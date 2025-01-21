Beşiktaş maçı öncesi Athletic Bilbao'da kritik eksik

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Salı günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Athletic Bilbao'nun İspanyol oyuncusu Oihan Sancet, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı.

PERFORMANSI

Sancet, bu sezon Bilbao formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.

İşte Athletic Bilbao'nun Beşiktaş maçı kamp kadrosu:

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Ernesto Valverde cita a 2⃣5⃣ jugadores para el partido de mañana ante el @Besiktas en el Tüpraş Stadyumu.



ℹ Plan de viaje a Estambul �� https://t.co/KRQBkuXnMN#BesiktasAthletic #AthleticClub �� pic.twitter.com/R4ZijrvwAJ