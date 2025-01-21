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Spor

Beşiktaş maçı öncesi Athletic Bilbao'da kritik eksik

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Athletic Bilbao'da İspanyol oyuncusu Oihan Sancet, sakatlığı nedeniyle maçta olmayacak.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 16:44 - Güncelleme:
Beşiktaş maçı öncesi Athletic Bilbao'da kritik eksik
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Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Salı günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Athletic Bilbao'nun İspanyol oyuncusu Oihan Sancet, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı.

PERFORMANSI

Sancet, bu sezon Bilbao formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.

İşte Athletic Bilbao'nun Beşiktaş maçı kamp kadrosu:

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