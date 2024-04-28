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  • Beşiktaş maçında sakatlanmıştı! İşte İsmail Yüksek'in son durumu
Spor

Beşiktaş maçında sakatlanmıştı! İşte İsmail Yüksek'in son durumu

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre başarılı futbolcunun ayak bileği bağında kopma tespit edildi. İşte detaylar...

28 Nisan 2024 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Beşiktaş maçında sakatlanmıştı! İşte İsmail Yüksek'in son durumu
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlık nedeniyle 17. dakikada oyundan çıkan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İsmail Yüksek, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli oyuncu, sezonu kapattı.

BU SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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