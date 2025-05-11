Süper Lig'de Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada üst üste sakatlıklar yaşandı. Maçın ilk 20 dakikasında Adana Demirspor'da Ali Yavuz Kol, Beşiktaş'ta ise Oxlade-Chamberlain, Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista sakatlık yaşadı.

CHAMBERLAIN OYUNDAN ÇIKTI

Beşiktaş'ta maça orta sahada başlayan Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmanın 11. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. İngiliz futbolcu, yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

KORKUTAN ANLAR

Maçta bu kez korkutan anlar yaşandı. Adana Demirspor'da Ali Yavuz Kol ve Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, bir hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu da yerde kalırken, beyin sarsıntısı sebebiyle sahayı terk etti.

PAULISTA'NIN DİŞİ KIRILDI

Beşiktaş'ta bu kez Gabriel Paulista, bir ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Tecrübeli futbolcunun dişi kırıldı. Gabriel Paulista, bir süre kenarda bekledi ve sonrasında oyuna devam etti.

(Fotoğraf: beIN Sports)