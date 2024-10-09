Beşiktaş maçında yıldızlaşan kaleci Santos'a dev sözleşme

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt'u konuk ettiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla maçın önüne geçen kaleci Kaua Santos yeni sözleşmeyi kaptı.

KAUA SANTOS 2030'A KADAR EINTRACHT FRANKFURT'TA

Eintracht Frankfurt, Kaua Santos ile 2030 yılına kadar geçerli Yeni Sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Santos'un sözleşmesi daha önce 30 Haziran 2028'de sona erecek şekilde düzenlenmişti ancak şimdi 2030 yılına kadar uzatıldı" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA 10 KURTARIŞ YAPMIŞTI

21 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş maçında kalesine gelen 11 şutun 10'unu kurtarmayı başarmıştı.