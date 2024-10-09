İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2024 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2394
  • EURO
    37,5047
  • ALTIN
    2870.43
  • BIST100
    9132.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş maçında yıldızlaşan kaleci Santos'a dev sözleşme
Spor

Beşiktaş maçında yıldızlaşan kaleci Santos'a dev sözleşme

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş karşısında yaptığı kurtarışlarla yıldızlaşan kaleci Kaua Santos yeni sözleşmeyi kaptı.

9 Ekim 2024 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Beşiktaş maçında yıldızlaşan kaleci Santos'a dev sözleşme
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt'u konuk ettiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla maçın önüne geçen kaleci Kaua Santos yeni sözleşmeyi kaptı.

KAUA SANTOS 2030'A KADAR EINTRACHT FRANKFURT'TA

Eintracht Frankfurt, Kaua Santos ile 2030 yılına kadar geçerli Yeni Sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Santos'un sözleşmesi daha önce 30 Haziran 2028'de sona erecek şekilde düzenlenmişti ancak şimdi 2030 yılına kadar uzatıldı" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA 10 KURTARIŞ YAPMIŞTI

21 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş maçında kalesine gelen 11 şutun 10'unu kurtarmayı başarmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.