Beşiktaş, Malang Sarr için beklemede

Ara transferde sadece Jonas Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Malang Sarr, stoper takviyesinde listenin başındaki yerini koruyor.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, şu ana kadar Avrupa'dan istediği teklifi alamadı. Siyah-beyazlılar ise 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Avrupa'da ara transfer dönemi sona eriyor. Sarr başka kulübe gitmezse Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle pazarlıklara başlayacak.

İKİ İSİM OLMADI

Ayrıca Nottingham Forest'ın kaptanı Joe Worral için nabız yoklayan Beşiktaş, 5 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaşınca geri adım attı.

Siyah-beyazlıların sonuç alamadığı bir diğer isim ise Gabriel Paulista oldu. Yöneticiler, Valencialı oyuncu için Atletico Madrid'in devreye girmesiyle hedefine ulaşamadı.

21 MAÇA ÇIKTI

2020 yılında Chelsea'ye transfer olan Malang Sarr 4 sezonda İngiliz deviyle sadece 21 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.