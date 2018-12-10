Beşiktaş, Malmö maçı biletlerini satışa çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftayı Alanyaspor deplasmanından 1 puan alarak kapatan Beşiktaş, rotasını Avrupa Ligi'ne çevirdi. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında 13 Aralık Perşembe günü saat 20.55’te Vodafone Park’ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarına Alanyaspor karşılaşmasından bir gün sonra başlayan Kartal'ın hedefi Malmö karşısında en kötü 1 puan. Grubunda 7 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş, 6 puanla altında olan Malmö'yle berabere kalması durumunda ikinci olarak Avrupa'da yoluna devam edecek. Malmö'yü yenmesi durumunda ise grubu 1. sırada tamamlamak için Genk - Sarpsborg maçının sonucunu bekleyecek.

Siyah beyazlı kulüp Malmö maçının biletlerini de satışa çıkardı.

İşte bilet fiyatları:

1. Kategori 300TL

2. Kategori 275TL

3. Kategori 250TL

4. Kategori 225TL

5. Kategori 205TL

6. Kategori 185TL

7. Kategori 120TL

8. Kategori 110TL

VIP : 800TL

1903 A-E : 800TL

1903 B-D : 850TL

1903 C : 1.000TL