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Spor

Beşiktaş Mario Lemina'yla prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'a bir transfer çalımı daha attı. Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar Mario Lemina'yla da prensip anlaşması sağladı.

18 Ağustos 2020 Salı 23:25 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 23:28
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Beşiktaş, transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Öncelikle Bernard Mensah transferiyle ezeli rakibi Galatasaray’a çalımı atan Kara Kartal, şimdi de Mario Lemina’yla anlaşarak ikinci çalımı attı. Gabonlu yıldız ve kulübü Southampton'la kiralık olarak anlaşan siyah-beyazlılar; yıldız oyuncu için 1.3 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

LEMINA İLK GÖRÜŞMEDE EVET DEDİ

Asist Analiz'in haberine göre, Beşiktaş’la ilk görüşmede masaya oturan Lemina’nın, siyah-beyazlı yöneticilerin bu teklifine anında evet dediği öğrenildi. Transfer, herhangi bir aksilik olmazsa; resmi imzaya kalacak.

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