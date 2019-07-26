Beşiktaş, Martins Indi için harekete geçti
Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tyler Boyd ve Douglas'ı renklerine bağlayan siyah beyazlılar, stoper transferine yöneldi.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın 27 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği, Futbol Direktörü Ali Naibi’nin de oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak harekete geçtiği öğrenildi.
Stoke City’ye satın alma opsiyonlu kiralık teklifi götüren siyah - beyazlılar, İndi’ye de yıllık 1 buçuk milyon euro önerdi.
Stoke City’nin Championship’te mücadele etmesi nedeniyle takımından ayrılmak isteyen Hollandalı futbolcunun Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Sol stoper ve sol bek oynayabilen Martins İndi, geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta 1 gol kaydetti.
Douglas geliyor
Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.
Cumartesi günü sağlık kontrolünden geçecek olan 28 yaşındaki oyuncuyla, 3 yıllık sözleşmeye imzalanacak.
Douglas, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.
Daha önce Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, 32 maçta 3 gol atarken, 7 de asist yaptı.
TRT SPOR
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