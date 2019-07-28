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Beşiktaş, Martins Indi’yi markaja aldı

Stoke City, Bruno Martins Indi’yi satmaya hazır. Avcı’nın sol ayaklı stoper isteğini yerine getirmeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, Indi’yi markaja alıyor.

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ABDULLAH Avcı’nın sistemi için çalışma var! Başakşehir’deki öğrencisi Epureanu tipinde solak bir stoperi kadrosuna isteyen Abdullah Avcı, Hollandalı Bruno Martins Indi ile formatını hayata geçirebilir. Siyah-Beyazlılar’ın ilgilendiği 27 yaşındaki Hollandalı stoper Indi, Stoke City’nin satış listesine koyuldu. Premier Lig’e yükselemeyen Stoke takımında devam etmek ismeyen Indi için kulübü fazla diretmeyecek.
 
Bruno Martins Indi için konuşulan fi yat ise 5-6 milyon euro civarında. Beşiktaş, diğer bölgelere de yapılacak harcamayı düşünerek, böyle bir para ödemeyi kesinlikle düşünmüyor. Beşiktaş’ın, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapabileceği belirtildi. Ancak İngiliz ekibi 2 milyon euro seviyelerine inebilirse Siyah-Beyazlılar ancak o zaman tapusunu almayı düşünecek.
 
Akşam

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