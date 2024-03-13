Beşiktaş'ta iç transfer çalışmalarında geleceği merak edilen iki isim var. Takımın iki tecrübeli ismi Salih Uçan ve Cenk Tosun'un takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Teknik direktör Fernando Santos, yönetime verdiği raporda her iki oyuncunun da önümüzdeki sezonda da takımda kalmalarını istedi.

BEŞİKTAŞ MASAYA OTURDU

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yetkililer iki oyuncuyla masaya oturdu. Geçen hafta yapılan görüşmelerde rakam konuşulmadığı, ancak yönetim teklifini önümüzdeki günlerde iki futbolcuya ileteceğini söyledi.

YENİ SÖZLEŞME SUNULACAK

Siyah-beyazlılar bu hafta içerisinde yeni sözleşme teklifini oyunculara sunacak. Maddi konulardaki pürüzlerin de bu teklifin ardından çözülmesi beklenirken, iki yıldız için 'Tamam ya da devam' kararı verilecek.