İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0981
  • EURO
    35,1118
  • ALTIN
    2228.98
  • BIST100
    8964.75
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş masaya oturdu! İki yıldız için karar zamanı
Spor

Beşiktaş masaya oturdu! İki yıldız için karar zamanı

Beşiktaş sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki yıldızı Cenk Tosun ve Salih Uçan ile masaya oturdu. Yeni teklif sunulacak oyuncuların yönetime verecekleri cevap merak konusu oldu. İşte detaylar...

Sabah13 Mart 2024 Çarşamba 12:54 - Güncelleme:
Beşiktaş masaya oturdu! İki yıldız için karar zamanı
ABONE OL

Beşiktaş'ta iç transfer çalışmalarında geleceği merak edilen iki isim var. Takımın iki tecrübeli ismi Salih Uçan ve Cenk Tosun'un takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Teknik direktör Fernando Santos, yönetime verdiği raporda her iki oyuncunun da önümüzdeki sezonda da takımda kalmalarını istedi.

BEŞİKTAŞ MASAYA OTURDU

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yetkililer iki oyuncuyla masaya oturdu. Geçen hafta yapılan görüşmelerde rakam konuşulmadığı, ancak yönetim teklifini önümüzdeki günlerde iki futbolcuya ileteceğini söyledi.

YENİ SÖZLEŞME SUNULACAK

Siyah-beyazlılar bu hafta içerisinde yeni sözleşme teklifini oyunculara sunacak. Maddi konulardaki pürüzlerin de bu teklifin ardından çözülmesi beklenirken, iki yıldız için 'Tamam ya da devam' kararı verilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.